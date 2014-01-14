El indicador Heiken Ashi Smoothed es el indicador estándar Heiken Ashi modificado.

La diferencia es que utiliza los valores de las series temporales de los precios suavizados en lugar de los actuales. Dicho método permite filtrar muchas señales falsas que podrían haber aparecido, en el caso de que se hubiese calculado el indicador de la manera estándar.

El indicador permite seleccionar el tipo de suavizado de la docena de posibles variantes:

SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralinear; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de la fase 1 y fase 2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

Los indicadores utilizan la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Imágenes

El indicador se construye en dos variantes - para la ventana principal del gráfico:

Y para la ventana adicional del gráfico:



