箭头信号指标使用三个 NavelEMA 移动均线。获取 MACD 的数值和时刻，当两条移动均线基础上定义的 MACD 方向改变. 如果所获得的信号的趋势方向与第三条移动均线的方向一致，则信号箭头将要形成.

对于所有的箭头指标, 本指标在趋势行情中工作的很好, 但它在横盘时绝无用处!

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.02.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 F2a_AO 指标