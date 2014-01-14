Mira cómo descargar robots gratis
Camarilla_Full - indicador para MetaTrader 5
Descripción:
Este indicador Ecuación de Camarilla construido para todas las barras del gráfico puede ser fácilmente utilizado para analizar el comportamiento de un activo financiero con respecto al indicador en la historia.
