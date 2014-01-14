CodeBaseSecciones
Indicadores

Camarilla_Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1320
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
camarilla_full.mq5 (12.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descripción:

Este indicador Ecuación de Camarilla construido para todas las barras del gráfico puede ser fácilmente utilizado para analizar el comportamiento de un activo financiero con respecto al indicador en la historia.

Camarilla_Full

