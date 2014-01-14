Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NonLagAMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
edwinodus
En gran parte, NonLagAMA es sólo el indicador MA estandar fuertemente procesado que tiene un montón de opciones en comparación con el último indicador y cambia el color al cambiar la dirección de la tendencia.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input uint Length0=12; // Profundidad de un promedio NonLagAMA input double Deviation=0; // Desviación input uint Filter=0; // No se considera el valor del cambio de precio, por el MA, en puntos input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método de media input uint Length1=12; // Profundidad de suavizado input int Phase1=15; // Parámetro del suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante precio input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 19.01.2009.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Fig.1 El Indicador NonLagAMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1655
