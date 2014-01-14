Autor real:

edwinodus

En gran parte, NonLagAMA es sólo el indicador MA estandar fuertemente procesado que tiene un montón de opciones en comparación con el último indicador y cambia el color al cambiar la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint Length0= 12 ; input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 19.01.2009.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Fig.1 El Indicador NonLagAMA