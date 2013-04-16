Семафорный стрелочный индикатор с использованием трех скользящих средних NavelEMA.

На базе двух мувингов получаются значения MACD и определяется момент, когда MACD меняет своё направление. Если направление полученного сигнала совпадает с направлением тренда для третьего мувинга, то формируется сигнал стрелки.

Как и все стрелочные индикаторы, этот индикатор неплохо работает на трендах, но абсолютно бесполезен на флете!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор F2a_AO<