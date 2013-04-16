CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

F2a_AO - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3672
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
f2a_ao.mq5 (8.32 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.95 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Семафорный стрелочный индикатор с использованием трех скользящих средних NavelEMA.

На базе двух мувингов получаются значения MACD и определяется момент, когда MACD меняет своё направление. Если направление полученного сигнала совпадает с направлением тренда для третьего мувинга, то формируется сигнал стрелки.

Как и все стрелочные индикаторы, этот индикатор неплохо работает на трендах, но абсолютно бесполезен на флете!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор F2a_AO

Рис.1 Индикатор F2a_AO<

NavelEMA NavelEMA

Классический EMA с линейной комбинацией ценовых таймсерий.

ColorRSI ColorRSI

RSI с раскрашенными сигнальными уровнями.

NonLagAMA NonLagAMA

Сильно переработанный стандартный индикатор Moving Average.

Vo Vo

Индикатор усреднённой волатильности.