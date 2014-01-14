Mira cómo descargar robots gratis
JFatlSpeed - indicador para MetaTrader 5
JFatlSpeed es un Momentum suavizado mediante el indicador de tendencias rápidas JFatl. Permite detectar nuevas tendencias en etapas muy tempranas.
Los indicadores ColorJFatlSpeed y JFatlSpeed utilizan clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
