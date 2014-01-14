CodeBaseSecciones
al bolsillo
JFatlSpeed - indicador para MetaTrader 5

colorjfatlspeed.mq5 (9.23 KB) ver
jfatlspeed.mq5 (7.69 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
JFatlSpeed ​​es un Momentum suavizado mediante el indicador de tendencias rápidas JFatl. Permite detectar nuevas tendencias en etapas muy tempranas.

Los indicadores ColorJFatlSpeed ​​y JFatlSpeed ​​utilizan clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Indicador JFatlSpeed

