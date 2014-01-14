He desarrollado este Asesor Experto como ejemplo de automatización de un sistema de trading manual. Todos los detalles están disponibles en el tema "Sistemas de Señales" (in English).



Para que este Asesor Experto funcione se necesitan los indicadores AscTrend, NRTR Color Line y TrendStrengthv2

Características:

Sólo para el símbolo y el marco temporal en curso.



Stoploss basado en la señal ASCTrend.

Sin takeprofit, salida basada en trailing stop.



No se implementa ninguna política de gestión del dinero (sólo volumen fijo).

Gestión de errores básica.

Limitaciones conocidas:

No funciona con brokers ECN (ejecución de mercado) .



No está diseñado para operar junto con otros Asesores Expertos o trading manual .

Instrucciones de instalación:

Descarga el Asesor Experto y los 3 indicadores .



Pon los indicadores (Asctrend, NRTR Color Line y TrendStrength) en la carpeta de los indicadores (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).

Coloca el Asesor Experto en la carpeta de los expertos (\MetaTrader 5\MQL5\Experts).

Compila los indicadores y el Asesor Experto en MetaEditor, o reinicia MetaTrader.



