AscTrend Expert Advisor - MetaTrader 5EA
我开发这个 EA 作为手工交易系统的自动实例。您可以在此 "信号系统" 主题中找到所有详情。
AscTrend, NRTR 彩色线 和 TrendStrengthv2 指标需要与 EA 一同工作。
特点:
- 仅针对当前符号与时间帧。
- 止损基于 ASCTrend 信号。
- 无止盈, 基于尾随止损退出。
- 资金管理未实现 (仅用固定交易量)。
- 十分基本的错误管理。
已知限制:
- 不能与 ECN 交易商工作 (市场执行类型)。
- 不可与其它 EA 或人工交易协同运行。
如何安装:
- 下载 EA 以及 3 个指标。
- 把指标 (Asctrend, NRTR 彩色线和 TrendStrength 指标) 放到指标文件夹 (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators)。
- 放置 EA 到 (\MetaTrader 5\MQL5\Experts) 文件夹。
- 在 MetaEditor 中编译指标和 EA, 或重起 Metatrader。
平均交易量 (交易量预测)
该指标在单独窗口中不光显示交易量, 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。Donchian 通道
Donchian 通道是一款技术指标, 由 Richard Davoud Donchian 开发。
X 柱线清晰收盘趋势
可替换趋势指标, 基于突破前根收盘柱线极值的范式盈利亏损计算器
盈利亏损计算器面板。当价位线移动, 或在输入域之中修改参数, 如入场价格, 手数, 盈利或亏损点数, 或存款货币时计算数据。