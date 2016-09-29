無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AscTrend エキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
私は手動取引システムの自動化の例として、このエキスパートアドバイザーを開発しました。詳細は「Signal Systems（シグナルシステム）」トピックで参照できます。
このエキスパートアドバイザーの動作にはAscTrend、NRTR Color Line及びTrendStrengthv2指標が必要です。
特徴：
- 現在の銘柄と時間枠のみ
- ASCTrendシグナルに基づいたストップロス
- トレイリングストップに基づいたエグジット、決済指値なし
- 資金管理は未実装（固定数量のみ）
- 非常に基本的なエラー管理
既知の制限：
- ECNブローカー（市場実行型）との操作は不可能です。.
- 他のエキスパートアドバイザーや手動取引との操作には意図されていません。
インストールの方法：
- エキスパートアドバイザーと3つの指標をダウンロードします。
- 指標（Asctrend、NRTR Color Line 及び TrendStrength 指標）を指標フォルダ（\MetaTrader 5\MQL5\Indicators）に配置します。
- エキスパートアドバイザーをエクスパートフォルダ（\MetaTrader 5\MQL5\Experts）に配置します。
- 指標とエキスパートアドバイザーをMetaEditorでコンパイルするかMetatraderを再起動します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1606
