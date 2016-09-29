CCIテクニカル指標によってゼロレベルのブレークスルーの瞬間を固定し、これらの瞬間を色のついた点によって表示するセマフォシグナル指標

この指標はトレンド方向を定義することができます。

このスクリプトはFileFindFirst()、FileFindNext()及びFileFindClose()関数の簡単な使用例です。