ポケットに対して
エキスパート

AscTrend エキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

私は手動取引システムの自動化の例として、このエキスパートアドバイザーを開発しました。詳細は「Signal Systems（シグナルシステム）」トピックで参照できます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはAscTrendNRTR Color Line及びTrendStrengthv2指標が必要です。

EURUSD、H1、MetaQuotes Software Corp.、MetaTrader 5、デモ

特徴：

  • 現在の銘柄と時間枠のみ
  • ASCTrendシグナルに基づいたストップロス
  • トレイリングストップに基づいたエグジット、決済指値なし
  • 資金管理は未実装（固定数量のみ）
  • 非常に基本的なエラー管理

既知の制限：

  • ECNブローカー（市場実行型）との操作は不可能です。.
  • 他のエキスパートアドバイザーや手動取引との操作には意図されていません。

インストールの方法：

  • エキスパートアドバイザーと3つの指標をダウンロードします。
  • 指標（Asctrend、NRTR Color Line 及び TrendStrength 指標）を指標フォルダ（\MetaTrader 5\MQL5\Indicators）に配置します。
  • エキスパートアドバイザーをエクスパートフォルダ（\MetaTrader 5\MQL5\Experts）に配置します。
  • 指標とエキスパートアドバイザーをMetaEditorでコンパイルするかMetatraderを再起動します。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1606

