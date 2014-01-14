CodeBaseSecciones
PriceAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2490
(23)
pricealert.mq5 (7.74 KB) ver
El indicador muestra la línea horizontal que permite establecer el nivel de la señal de activación.

Al poner en funcionamiento el indicador la línea de nivel de activación es de color gris y no está activa. Cuando un trader cambia su posición en el gráfico se vuelve activa y de color rojo. Tan pronto como el precio alcanza el nivel de activación, el indicador comienza a dar alertas o alarmas sonoras. 

Después del instante en que el precio cruza el nivel, el indicador dará una alerta en cada tick, hasta que se alcance el límite de señales definidas en la variable externa AlertTotal (cantidad de alertas). Después de esto la línea del nivel de activación se vuelve gris e inactiva, hasta que sea trasladada de nuevo por un trader a un nivel deseado.

PriceAlert

Parámetros de entrada:

//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador            |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_Level_1";          // nombre del nivel activación
input string level_comment="actuation level";      // comentario del nivel de activación
input color active_level_color=Red;             // color de nivel activo
input color inactive_level_color=Gray;          // color de nivel inactivo
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;     // estilo del nivel de activación
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;               // Ancho de nivel de activación
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;     // modo de alerta de activación
input uint AlertTotal=10;                        // Cantidad de alertas 
input bool Deletelevel=true;                     // Eliminar nivel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/656

