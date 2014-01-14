PriceAlert

El indicador muestra la línea horizontal que permite establecer el nivel de la señal de activación.



Al poner en funcionamiento el indicador la línea de nivel de activación es de color gris y no está activa. Cuando un trader cambia su posición en el gráfico se vuelve activa y de color rojo. Tan pronto como el precio alcanza el nivel de activación, el indicador comienza a dar alertas o alarmas sonoras.



Después del instante en que el precio cruza el nivel, el indicador dará una alerta en cada tick, hasta que se alcance el límite de señales definidas en la variable externa AlertTotal (cantidad de alertas). Después de esto la línea del nivel de activación se vuelve gris e inactiva, hasta que sea trasladada de nuevo por un trader a un nivel deseado.

Parámetros de entrada: