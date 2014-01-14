Eu desenvolvi este Expert Advisor como exemplo de automação de sistema de negociação manual. Você pode encontrar todos os detalhes no topic "Signal Systems".

Os indicadores AscTrend, NRTR Color Line e TrendStrengthv2 são necessários para este Expert Advisor trabalhar.

Características:

Apenas para o símbolo e timeframe atual.



StopLoss baseado no sinal ASCTrend.

Nenhum takeprofit, saída com base em stop móvel.



A gerência de dinheiro não foi implementado (volume único fixo).

Gerenciamento de erros muito básicos.

Limitações conhecidas:

Não trabalha com corretora ECN (tipo execução do Mercado) . .



Não se destine a operar em conjunto com outros Expert Advisors ou uma negociação manual .

Como instalar:

Fazer o download do Expert Advisor e 3 dos indicadores .



Adicione os indicadores(Asctrend, NRTR Color Line TrendStrength ) para a pasta dos indicadores (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).

Coloque o Expert Advisor para na pasta \MetaTrader 5\MQL5\Experts.

Compile os indicadores e o Expert Advisor no MetaEditor ou reinicie o MetaTrader.



