Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Expert Advisor AscTrend - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2326
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Eu desenvolvi este Expert Advisor como exemplo de automação de sistema de negociação manual. Você pode encontrar todos os detalhes no topic "Signal Systems".
Os indicadores AscTrend, NRTR Color Line e TrendStrengthv2 são necessários para este Expert Advisor trabalhar.
Características:
- Apenas para o símbolo e timeframe atual.
- StopLoss baseado no sinal ASCTrend.
- Nenhum takeprofit, saída com base em stop móvel.
- A gerência de dinheiro não foi implementado (volume único fixo).
- Gerenciamento de erros muito básicos.
Limitações conhecidas:
- Não trabalha com corretora ECN (tipo execução do Mercado) ..
- Não se destine a operar em conjunto com outros Expert Advisors ou uma negociação manual.
Como instalar:
- Fazer o download do Expert Advisor e 3 dos indicadores.
- Adicione os indicadores(Asctrend, NRTR Color Line TrendStrength ) para a pasta dos indicadores (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
- Coloque o Expert Advisor para na pasta \MetaTrader 5\MQL5\Experts.
- Compile os indicadores e o Expert Advisor no MetaEditor ou reinicie o MetaTrader.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1606
O script calcula o preço "Stop Out" (nesta posição preço será fechado pela corretora) da posição aberta e o preço na qual a Margem Livre tornou-se negativa (preço de bloqueio).MPC
Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).
Bandas de Bollinger exibida em um fundo colorido.SSL_Channel_Chart
Uma variante do indicador SSL idealizada sob a forma de canal e representada como uma nuvem colorida cheia de alertas quando o sentido da tendência altera.