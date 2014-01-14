CodeBaseSeções
Expert Advisor AscTrend - expert para MetaTrader 5

Eu desenvolvi este Expert Advisor como exemplo de automação de sistema de negociação manual. Você pode encontrar todos os detalhes no topic "Signal Systems".

Os indicadores AscTrend, NRTR Color Line e TrendStrengthv2 são necessários para este Expert Advisor trabalhar.

EURUSD, H1, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Características:

  • Apenas para o símbolo e timeframe atual.
  • StopLoss baseado no sinal ASCTrend.
  • Nenhum takeprofit, saída com base em stop móvel.
  • A gerência de dinheiro não foi implementado (volume único fixo).
  • Gerenciamento de erros muito básicos.

Limitações conhecidas:

  • Não trabalha com corretora ECN (tipo execução do Mercado) ..
  • Não se destine a operar em conjunto com outros Expert Advisors ou uma negociação manual.

Como instalar:

  • Fazer o download do Expert Advisor e 3 dos indicadores.
  • Adicione os indicadores(Asctrend, NRTR Color Line TrendStrength ) para a pasta dos indicadores (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
  • Coloque o Expert Advisor para na pasta \MetaTrader 5\MQL5\Experts.
  • Compile os indicadores e o Expert Advisor no MetaEditor ou reinicie o MetaTrader.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1606

