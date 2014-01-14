CodeBaseSecciones
Indicadores

VGridLine_Intraday X4 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1275
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Publicado:
Actualizado:
MQL5 Freelance

El indicador muestra la cuadrícula de tiempo vertical con el paso de cuatro horas en un gráfico con timeframes intradía que no excedan el H4. THe indicator is also not displayed on H3!

VGridLine Intraday X4

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del Indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
//---- ajustes generales
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nombre de la línea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Número de semanas en el histórico para indexar
input uint FutureTotal=1;                       // Número de líneas en el futuro para indexar

//---- ajustes para las barras semanales
input color Line_Color_W=Gold;      // Color de línea semanal
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // Estilo de línea semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;  // Ancho de línea semanal
input bool SetBackground_W=true;    // Líneas semanales del fondo de la visualización 
input uint FutureTotal_W=1;         // Número de líneas de histórico futuro vacío
//---- ajustes de las barras diarias
input color Line_Color_D=Red;       // Color de la línea diaria
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // Estilo de línea diaria
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;  // Ancho de línea diaria
input bool SetBackground_D=true;    // Líneas diarias del fondo de la visualización

//---- ajustes de barras intradia (4 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;        // Color de las líneas de 4 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 4 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // Ancho de las líneas de 4 horas
input bool SetBackground_D1=true;      // Líneas de 4 horas del fondo de la visualización<

//---- Ajustes de barras intradia (8 horas)
input color Line_Color_D2=Lime;        // Color de las líneas de 8 horas
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // Estilo de las líneas de 8 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // Ancho de las líneas de 8 horas
input bool SetBackground_D2=true;      // Líneas de 8 horas del fondo de la visualización

//---- ajustes de barras intradia (12 horas)
input color Line_Color_D3=Gray;        // Color de las líneas de 12 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // Ancho de las líneas de 12 horas
input bool SetBackground_D3=true;      // Líneas de 12 horas del fondo de la visualización

//---- ajustes de barras intradia (16 horas)
input color Line_Color_D4=BlueViolet;  // Color de las líneas de 16 horas
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;      // Estilo de las líneas de 16 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;    // Ancho de las líneas de 16 horas
input bool SetBackground_D4=true;      // Líneas de 16 horas del fondo de la visualización

//---- ajustes de barras intradia (20 horas
input color Line_Color_D5=Gray;        // Color de las líneas de 20 horas
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 20 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // Ancho de las líneas de 20 horas
input bool SetBackground_D5=true;      // Líneas de 20 horas del fondo de la visualización

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/619

