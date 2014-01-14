Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VGridLine_Intraday X4 - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra la cuadrícula de tiempo vertical con el paso de cuatro horas en un gráfico con timeframes intradía que no excedan el H4. THe indicator is also not displayed on H3!
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ //---- ajustes generales input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // Nombre de la línea input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas en el histórico para indexar input uint FutureTotal=1; // Número de líneas en el futuro para indexar //---- ajustes para las barras semanales input color Line_Color_W=Gold; // Color de línea semanal input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Estilo de línea semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Ancho de línea semanal input bool SetBackground_W=true; // Líneas semanales del fondo de la visualización input uint FutureTotal_W=1; // Número de líneas de histórico futuro vacío //---- ajustes de las barras diarias input color Line_Color_D=Red; // Color de la línea diaria input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo de línea diaria input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Ancho de línea diaria input bool SetBackground_D=true; // Líneas diarias del fondo de la visualización //---- ajustes de barras intradia (4 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // Color de las líneas de 4 horas input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 4 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Ancho de las líneas de 4 horas input bool SetBackground_D1=true; // Líneas de 4 horas del fondo de la visualización< //---- Ajustes de barras intradia (8 horas) input color Line_Color_D2=Lime; // Color de las líneas de 8 horas input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Estilo de las líneas de 8 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Ancho de las líneas de 8 horas input bool SetBackground_D2=true; // Líneas de 8 horas del fondo de la visualización //---- ajustes de barras intradia (12 horas) input color Line_Color_D3=Gray; // Color de las líneas de 12 horas input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Ancho de las líneas de 12 horas input bool SetBackground_D3=true; // Líneas de 12 horas del fondo de la visualización //---- ajustes de barras intradia (16 horas) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // Color de las líneas de 16 horas input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Estilo de las líneas de 16 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Ancho de las líneas de 16 horas input bool SetBackground_D4=true; // Líneas de 16 horas del fondo de la visualización //---- ajustes de barras intradia (20 horas input color Line_Color_D5=Gray; // Color de las líneas de 20 horas input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo de las líneas de 20 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Ancho de las líneas de 20 horas input bool SetBackground_D5=true; // Líneas de 20 horas del fondo de la visualización
