VGridLine_Intraday X8 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de ocho horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H4. El indicador no se muestra en H3.


VGridLine_Intraday X8

Parámetros de entrada del indicador: 

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
//---- ajustes generales
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Nombre de la línea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Cantidad de semanas en el historial para la indexación
input uint FutureTotal=1;                       // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación

//---- ajustes de barras semanales
input color Line_Color_W=Gold;       // color de línea semanal
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // estilo de línea semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // ancho de línea semanal
input bool SetBackground_W=true;     // visualización del fondo para línea semanal
input uint FutureTotal_W=1;          // Cantidad de líneas en historial futuro vacío
//---- ajustes para barras diarias
input color Line_Color_D=Red;        // color de línea diaria
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // estilo de línea diaria
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // ancho de línea diaria
input bool SetBackground_D=true;     // visualización del fondo para línea diaria

//---- ajustes para barras intradía (8 horas)
input color Line_Color_D1=Lime;       // color línea 8 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // estilo línea 8 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // ancho línea 8 horas
input bool SetBackground_D1=true;     // visualización del fondo para línea de 8 horas

//---- ajustes para barras intradía (16 horas)
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // color línea 16 horas
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;     // estilo línea 16 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;  // ancho línea 16 horas
input bool SetBackground_D2=true;     // visualización del fondo para línea 16 horas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/620

