VGridLine_Intraday X8 - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de ocho horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H4. El indicador no se muestra en H3.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ //---- ajustes generales input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Nombre de la línea input uint WeeklyTotal=4; // Cantidad de semanas en el historial para la indexación input uint FutureTotal=1; // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación //---- ajustes de barras semanales input color Line_Color_W=Gold; // color de línea semanal input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // estilo de línea semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // ancho de línea semanal input bool SetBackground_W=true; // visualización del fondo para línea semanal input uint FutureTotal_W=1; // Cantidad de líneas en historial futuro vacío //---- ajustes para barras diarias input color Line_Color_D=Red; // color de línea diaria input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // estilo de línea diaria input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // ancho de línea diaria input bool SetBackground_D=true; // visualización del fondo para línea diaria //---- ajustes para barras intradía (8 horas) input color Line_Color_D1=Lime; // color línea 8 horas input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // estilo línea 8 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // ancho línea 8 horas input bool SetBackground_D1=true; // visualización del fondo para línea de 8 horas //---- ajustes para barras intradía (16 horas) input color Line_Color_D2=BlueViolet; // color línea 16 horas input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // estilo línea 16 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // ancho línea 16 horas input bool SetBackground_D2=true; // visualización del fondo para línea 16 horas
