Ich habe diesen Expert Advisor als Beispiel für die Automatisierung eines manuellen Handelssystems entwickelt. Sie können alle Details im Kapitel "Signal Systeme" finden.

AscTrend, NRTR Color Line und TrendStrengthv2 Indikatoren werden für diesen Expert Advisor benötigt.

Features:

Nur für das aktuelle Symbol und TimeFrame.



Stoploss basierend auf dem ASCTrend Signal.

Kein TakeProfit, Ausstieg basierend auf Trailing Stop.



Money Management nicht implementiert (nur fixes Volumen).

Sehr rudimentäre Fehlerbehandlung.

Bekannte Einschränkungen:

Funktioniert nicht mit ECN Broker (Market execution type) .



Nicht vorgesehen für Verwendung in Verbindung mit anderen Expert Advisors oder manuellem Trading .

Installation:

Download Expert Advisor und 3 Indikatoren .



Indikatoren (Asctrend, NRTR Color Line und TrendStrength Indikator) in den indicators' Ordner kopieren (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).

Kopieren Sie den Expert Advisor in den Experts-Ordner (\MetaTrader 5\MQL5\Experts).

Compilieren Sie die Indikatoren und Expert Advisor in MetaEditor, oder starten Sie Metatrader neu.



