CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

AscTrend Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5

Alain Verleyen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1459
Rating:
(44)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
asctrendnd.mq5 (21.57 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ich habe diesen Expert Advisor als Beispiel für die Automatisierung eines manuellen Handelssystems entwickelt. Sie können alle Details im Kapitel "Signal Systeme" finden.

AscTrend, NRTR Color Line und TrendStrengthv2 Indikatoren werden für diesen Expert Advisor benötigt.

EURUSD, H1, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Features:

  • Nur für das aktuelle Symbol und TimeFrame.
  • Stoploss basierend auf dem ASCTrend Signal.
  • Kein TakeProfit, Ausstieg basierend auf Trailing Stop.
  • Money Management nicht implementiert (nur fixes Volumen).
  • Sehr rudimentäre Fehlerbehandlung.

Bekannte Einschränkungen:

  • Funktioniert nicht mit ECN Broker (Market execution type).
  • Nicht vorgesehen für Verwendung in Verbindung mit anderen Expert Advisors oder manuellem Trading.

Installation:

  • Download Expert Advisor und 3 Indikatoren.
  • Indikatoren (Asctrend, NRTR Color Line und TrendStrength Indikator) in den indicators' Ordner kopieren (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
  • Kopieren Sie den Expert Advisor in den Experts-Ordner (\MetaTrader 5\MQL5\Experts).
  • Compilieren Sie die Indikatoren und Expert Advisor in MetaEditor, oder starten Sie Metatrader neu.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1606

CCIArrows CCIArrows

Ein Signal Indikator der den Durchbruch des technischen iCCI Indikators durch die Nulllinie feststellt und diese durch farbige Punkte anzeigt

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

Einfacher Trendvisualisierer

FigurelliSeries FigurelliSeries

Der Indikator ermöglicht die Definition der Trendrichtung

Demo_FileFind Demo_FileFind

Das Skript ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung der FileFindFirst(), FileFindNext() und FileFindClose() Funktionen