und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AscTrend Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1459
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ich habe diesen Expert Advisor als Beispiel für die Automatisierung eines manuellen Handelssystems entwickelt. Sie können alle Details im Kapitel "Signal Systeme" finden.
AscTrend, NRTR Color Line und TrendStrengthv2 Indikatoren werden für diesen Expert Advisor benötigt.
Features:
- Nur für das aktuelle Symbol und TimeFrame.
- Stoploss basierend auf dem ASCTrend Signal.
- Kein TakeProfit, Ausstieg basierend auf Trailing Stop.
- Money Management nicht implementiert (nur fixes Volumen).
- Sehr rudimentäre Fehlerbehandlung.
Bekannte Einschränkungen:
- Funktioniert nicht mit ECN Broker (Market execution type).
- Nicht vorgesehen für Verwendung in Verbindung mit anderen Expert Advisors oder manuellem Trading.
Installation:
- Download Expert Advisor und 3 Indikatoren.
- Indikatoren (Asctrend, NRTR Color Line und TrendStrength Indikator) in den indicators' Ordner kopieren (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
- Kopieren Sie den Expert Advisor in den Experts-Ordner (\MetaTrader 5\MQL5\Experts).
- Compilieren Sie die Indikatoren und Expert Advisor in MetaEditor, oder starten Sie Metatrader neu.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1606
Ein Signal Indikator der den Durchbruch des technischen iCCI Indikators durch die Nulllinie feststellt und diese durch farbige Punkte anzeigtEasy Trend Visualizer
Einfacher Trendvisualisierer
Der Indikator ermöglicht die Definition der TrendrichtungDemo_FileFind
Das Skript ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung der FileFindFirst(), FileFindNext() und FileFindClose() Funktionen