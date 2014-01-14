Línea de color NRTR

Autor:

Igorad.

Konstantin Kopyrkin creó el concepto Nick Rypock en 2001. Al leer 'Nick Rypock' de derecha a izquierda se obtiene el nombre del autor de esta idea. Por cierto, es una buena idea nombrar la idea con su propio nombre.

Ejemplo:

Hay un ejemplo de uso de este indicador como filtro en este tema.

La publicación de este indicador en el Code Base de MQL5 es un trabajo conjunto entre newdigital e Igorad.