Línea de color NRTR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1524
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor:
Igorad.Konstantin Kopyrkin creó el concepto Nick Rypock en 2001. Al leer 'Nick Rypock' de derecha a izquierda se obtiene el nombre del autor de esta idea. Por cierto, es una buena idea nombrar la idea con su propio nombre.
Ejemplo:
Hay un ejemplo de uso de este indicador como filtro en este tema.
La publicación de este indicador en el Code Base de MQL5 es un trabajo conjunto entre newdigital e Igorad.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1698
