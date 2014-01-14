CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Línea de color NRTR - indicador para MetaTrader 5

Alain Verleyen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1524
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Igorad.

Konstantin Kopyrkin creó el concepto Nick Rypock en 2001. Al leer 'Nick Rypock' de derecha a izquierda se obtiene el nombre del autor de esta idea. Por cierto, es una buena idea nombrar la idea con su propio nombre.

Línea de color NRTR

Ejemplo:

Hay un ejemplo de uso de este indicador como filtro en este tema.

Línea de color NRTR

La publicación de este indicador en el Code Base de MQL5 es un trabajo conjunto entre newdigital e Igorad.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1698

Discipline Discipline

El indicador de cambio de tendencia

Laguerre Filter Laguerre Filter

El indicador consiste en dos medias móviles del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

LinearRegSlope V2 LinearRegSlope V2

Media móvil con el algoritmo de regresión lineal.

XADX XADX

Se trata de una variante del indicador Average Directional Index (ADX) que ofrece más información, puesto que brinda la posibilidad de seleccionar el algoritmo de suavizado de un grupo que contiene hasta diez variantes distintas.