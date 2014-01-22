CodeBaseРазделы
AscTrend Expert Advisor - эксперт для MetaTrader 5

Я разработал данного советника в качестве примера автоматизации ручной торговой системы. Детали можно узнать в англоязычной части форума в ветке "Signal Systems" (Сигнальные системы).

Для работы данному советнику требуются индикаторы AscTrend, NRTR Color Line и TrendStrengthv2.

EURUSD, H1, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Особенности:

  • Применяется только для текущего символа и таймфрейма.
  • Стоп-лосс основан на сигнале ASCTrend.
  • Тейк-профита нет, выход из позиции по трейлинг-стопу.
  • Управления капиталом нет (только фиксированный объем).
  • Очень простая обработка ошибок.

Известные ограничения:

  • Не работает с ECN-брокерами (исполнение по рынку).
  • Не предназначен для работы совместно с другими советниками или ручной торговлей.

Установка:

  • Загрузите советник и 3 индикатора.
  • Поместите индикаторы (Asctrend, NRTR Color Line и TrendStrength) в соответствующую папку (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
  • Поместите советник в папку \MetaTrader 5\MQL5\Experts.
  • Скомпилируйте индикаторы и советника в MetaEditor или перезапустите MetaTrader.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1606

