Я разработал данного советника в качестве примера автоматизации ручной торговой системы. Детали можно узнать в англоязычной части форума в ветке "Signal Systems" (Сигнальные системы).

Для работы данному советнику требуются индикаторы AscTrend, NRTR Color Line и TrendStrengthv2.

Особенности:

Применяется только для текущего символа и таймфрейма.



Стоп-лосс основан на сигнале ASCTrend.

Тейк-профита нет, выход из позиции по трейлинг-стопу.



Управления капиталом нет (только фиксированный объем).

Очень простая обработка ошибок.

Известные ограничения:

Не работает с ECN-брокерами (исполнение по рынку) .



Не предназначен для работы совместно с другими советниками или ручной торговлей .

Установка:

Загрузите советник и 3 индикатора .



Поместите индикаторы (Asctrend, NRTR Color Line и TrendStrength) в соответствующую папку (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).

Поместите советник в папку \MetaTrader 5\MQL5\Experts.

Скомпилируйте индикаторы и советника в MetaEditor или перезапустите MetaTrader.



