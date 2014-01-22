Смотри, как бесплатно скачать роботов
AscTrend Expert Advisor - эксперт для MetaTrader 5
Я разработал данного советника в качестве примера автоматизации ручной торговой системы. Детали можно узнать в англоязычной части форума в ветке "Signal Systems" (Сигнальные системы).
Для работы данному советнику требуются индикаторы AscTrend, NRTR Color Line и TrendStrengthv2.
Особенности:
- Применяется только для текущего символа и таймфрейма.
- Стоп-лосс основан на сигнале ASCTrend.
- Тейк-профита нет, выход из позиции по трейлинг-стопу.
- Управления капиталом нет (только фиксированный объем).
- Очень простая обработка ошибок.
Известные ограничения:
- Не работает с ECN-брокерами (исполнение по рынку).
- Не предназначен для работы совместно с другими советниками или ручной торговлей.
Установка:
- Загрузите советник и 3 индикатора.
- Поместите индикаторы (Asctrend, NRTR Color Line и TrendStrength) в соответствующую папку (\MetaTrader 5\MQL5\Indicators).
- Поместите советник в папку \MetaTrader 5\MQL5\Experts.
- Скомпилируйте индикаторы и советника в MetaEditor или перезапустите MetaTrader.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1606
