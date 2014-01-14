La clase CMACDOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average Convergence/Divergence (MACD, Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil) en búferes de indicador.

Utilización:



La función OnInit() llama al método Init() con los siguientes parámetros:

int aFastPeriod - periodo MA rápido;

- periodo MA rápido; int aSlowPeriod - periodo MA lento;

- periodo MA lento; int aSignalPeriod - período de línea de señal;

- período de línea de señal; ENUM_MA_METHOD aFastMethod - método MA rápido;

- método MA rápido; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - método MA lento;

- método MA lento; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - método de la línea de señal.

La función OnCalculate() llama al método Solve() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aData[] - búfer con los datos utilizados en el cálculo del indicador;

- búfer con los datos utilizados en el cálculo del indicador; double aFastMA[] - búfer intermedio para el МА rápido;

- búfer intermedio para el МА rápido; double aSlowMA[] - búfer intermedio para el МА lento;

- búfer intermedio para el МА lento; double aMain[] - valor calculado de la línea MACD principal;

- valor calculado de la línea MACD principal; double aSignal[] - valor calculado de la línea de señal MACD.

int BarsRequiredSignal() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal; int BarsRequiredMain() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea principal;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea principal; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

- devuelve la línea con el nombre del indicador; string NameMain() - devuelve la línea con el nombre de la línea principal;

- devuelve la línea con el nombre de la línea principal; string NameSignal() - devuelve la línea con el nombre de la línea de señal;

- devuelve la línea con el nombre de la línea de señal; string Names() - devuelve la línea con nombres MA.



Métodos adicionales:

Test_MACDOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CMACDOnArray. El archivo IncMACDOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es un indicador dinámico de seguimiento de tendencias. Indica la correlación de dos Medias Móviles.