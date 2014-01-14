Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IncMACDOnArray - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1211
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La clase CMACDOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average Convergence/Divergence (MACD, Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil) en búferes de indicador.
Utilización:
La función OnInit() llama al método Init() con los siguientes parámetros:
- int aFastPeriod - periodo MA rápido;
- int aSlowPeriod - periodo MA lento;
- int aSignalPeriod - período de línea de señal;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - método MA rápido;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - método MA lento;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - método de la línea de señal.
La función OnCalculate() llama al método Solve() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();
- double aData[] - búfer con los datos utilizados en el cálculo del indicador;
- double aFastMA[] - búfer intermedio para el МА rápido;
- double aSlowMA[] - búfer intermedio para el МА lento;
- double aMain[] - valor calculado de la línea MACD principal;
- double aSignal[] - valor calculado de la línea de señal MACD.
- int BarsRequiredSignal() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal;
- int BarsRequiredMain() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea principal;
- string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;
- string NameMain() - devuelve la línea con el nombre de la línea principal;
- string NameSignal() - devuelve la línea con el nombre de la línea de señal;
- string Names() - devuelve la línea con nombres MA.
Test_MACDOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CMACDOnArray. El archivo IncMACDOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).
Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es un indicador dinámico de seguimiento de tendencias. Indica la correlación de dos Medias Móviles.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/627
Estrategia de trading basada en el indicador ASCTrend como señal principal, filtrada por el indicador NRTR y/o el TrendStrength.VGridLine_Intraday X8
Cuadrícula temporal vertical en intervalos de ocho horas.
Cuadrícula de tiempo vertical de cuatro horas.SpreadCandlesCreator
El indicador construye, en modo online, un gráfico de velas con los valores actuales de spread.