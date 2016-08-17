Autor real:

Vadim Shumiloff

Este indicador desarrolla la idea del uso de volúmenes normalizados (Normalized Volume).

En primer lugar, los valores normalizados de los volúmenes ahora se expresan en tanto por ciento del valor medio en un periodo. Por consiguiente, los datos en el gráfico ahora pueden adoptar también valores negativos, lo que significaría que el mercado se ha tranquilizado.

Otra novedad útil es el coloreado de las columnas del histograma dependiendo de la magnitud del volumen normalizado.

El color gris significa que el volumen actual es menor al medio en un periodo;

El color azul significa que el volumen supera ligeramente el volumen medio en un periodo;

El color marrón significa que el aumento del volumen ha superado el nivel de Fibonacci del 38,2% en comparación con el medio de un periodo;

El color rojo significa que el aumento del volumen ha superado el nivel de Fibonacci del 61,8% en comparación con el medio de un periodo;

El amarillo (en la figura está por debajo del rojo, para que no se funda con el fondo) significa que el aumento del volumen ha superado el nivel del 100% en comparación con el medio de un periodo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 19.06.2008.

Fig. 1. Indicador Normalized_Volume_Oscillator