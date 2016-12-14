無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Normalized_Volume_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Vadim Shumiloff
この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。
まず、正規化された数量値は、期間の平均値の百分率として表されます。したがって、チャート内のデータは市場での沈黙を示して負の値を取ることができます。
あと一つの有用なのは正規化された数量に応じたヒストグラムバーの色づけの追加です。
- 灰色は現在の数量が期間の平均未満であることを意味します。
- 青は、期間の平均値と比較して、ボリュームがわずかに多いことを意味します。
- 茶色は、期間の平均と比較して、ボリュームの増加が38,2％Fiboレベルを超えたことを意味します。
- 赤は、期間の平均と比較して、ボリューム増加が61,8％Fiboレベルを超えたことを意味します。
- 黄色（背景と混同しないように、下の図では赤色）は、期間の平均と比較して、ボリュームの増加が100％レベルを超えたことを意味します。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年6月19日にコードベースに公開されました。
図1 Normalized_Volume_Oscillator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16030
