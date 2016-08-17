Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_i-CAiChannel_System_Digit - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial de ruptura construido con las señales del indicador i-CAiChannel_System_Digit. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una barra de color y en la vela anterior la barra ha sido del color opuesto o no ha habido barra en absoluto.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador i-CAiChannel_System_Digit.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador PFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.i-CAi_Digit_HTF
Indicador i-CAi_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Este indicador desarrolla la idea del uso de volúmenes normalizados (Normalized Volume).StodivCandle
Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic.