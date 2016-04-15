Este indicador continúa el desarrollo de la idea del uso de volúmenes normalizados (Normalized Volume, https://www.mql5.com/ru/code/8156).

En primer lugar, los valores de volúmenes normalizados ahora se expresan en por cientos del valor medio del período. Por tanto, los datos en el gráfico ahora pueden adquirir los valores negativos también, lo que significa un momento de calma en el mercado.

Otra innovación útil es el recalce de las columnas del histograma dependiendo del tamaño del volumen normalizado.



- El color azul significa que el volumen actual es más pequeño que el valor medio durante el período;

- El color verde oscuro significa un pequeño exceso del volumen en comparación con el valor medio durante el período;

- El color verde claro significa que el aumento del volumen ha superado el nivel Fibo 38,2%, en comparación con el valor medio durante el período;

- El color amarillo significa que el aumento del volumen ha superado el nivel Fibo 61,8%, en comparación con el valor medio durante el período;

- El color blanco (en la imagen de abajo es rojo para no coincidir con el fondo) significa que el aumento del volumen ha superado el nivel Fibo 100%, en comparación con el valor medio durante el período.



Oscilador del volumen normalizado

En la imagen de arriba se muestra un ejemplo del uso del oscilador del volumen normalizado durante el análisis de la probabilidad de la ruptura de los niveles pivot.

La columna amarilla dice que la ruptura es muy posible en un futuro próximo. La columna blanca (en la imagen es roja) informa que la ruptura está teniendo lugar ahora mismo, y lo más probable es verdadera.

El indicador trabaja mejor en los períodos de tiempo relativamente pequeños (15 min.). En las tendencias largas, las condiciones de la ruptura se hacen más suaves, porque el nivel general del volumen del período es más alto. En este caso, será suficiente que la columna del histograma sea verde.

