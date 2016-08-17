CodeBaseSecciones
al bolsillo
PFE_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
691
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
PFE.mq5 (8.97 KB) ver
PFE_HTF.mq5 (12.28 KB) ver
Descargar ZIP
Indicador PFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PFE.mq5.

Fig. 1. Indicador PFE_HTF

