Normalized_Volume_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- 2083
Autor real:
Vadim Shumiloff
Esse indicador foi criado com base na ideia do indicador de volumes normalizados (Normalized Volume).
Em primeiro lugar, os valores normalizados agora são expressados como uma percentagem a partir do valor médio do valor médio do período. Por conseguinte, os dados no gráfico agora podem tomar valores negativos para indicar que o mercado está calmo.
Outra inovação útil consiste na coloração de barras do histograma, dependendo da magnitude do volume normalizado.
- A cor cinza indica que o volume atual é inferior à média do período;
- A cor azul indica um ligeiro aumento no volume em comparação com a média do período;
- A cor marrom indica que o aumento do volume ultrapassou o nível Fibo de 38,2%; comparado com a média do período;
- A cor vermelha indica que o aumento do volume superou o nível Fibo de 61,8% em comparação com a média do período;
- A cor vermelha indica que o aumento do volume superou o nível 100% em comparação com a média do período;
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.06.2008.
Fig.1. Indicador Normalized_Volume_Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16030
