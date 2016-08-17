Autor real:

Vadim Shumiloff

Esse indicador foi criado com base na ideia do indicador de volumes normalizados (Normalized Volume).

Em primeiro lugar, os valores normalizados agora são expressados como uma percentagem a partir do valor médio do valor médio do período. Por conseguinte, os dados no gráfico agora podem tomar valores negativos para indicar que o mercado está calmo.

Outra inovação útil consiste na coloração de barras do histograma, dependendo da magnitude do volume normalizado.

A cor cinza indica que o volume atual é inferior à média do período;

A cor azul indica um ligeiro aumento no volume em comparação com a média do período;

A cor marrom indica que o aumento do volume ultrapassou o nível Fibo de 38,2%; comparado com a média do período;

A cor vermelha indica que o aumento do volume superou o nível Fibo de 61,8% em comparação com a média do período;

A cor vermelha indica que o aumento do volume superou o nível 100% em comparação com a média do período;

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.06.2008.

Fig.1. Indicador Normalized_Volume_Oscillator