Wirklicher Autor:

Vadim Shumiloff

Dieser Indikator stellt eine Weiterenwicklung der Idee der Verwendung von Normalized Volume dar.

Erstens, werden nun normalisierte Volumenswerte in Prozent des Durchschnittswert der Periode ausgedrückt. Demzufolge können Daten auf dem Chart auch negative Werte einnehmen, was Flaute auf dem Markt bedeutet.

Eine weitere nützliche Innovation ist die Färbung des Histogrammbalken entsprechend der normalisierten Volumengröße.

Graue Farbe bedeutet, dass das aktuelle Volumen kleiner als der Durchschnitt für diesen Zeitraum ist;

Blaue Farbe bedeutet, dass eine kleine Überschreitung des Volumens im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum auftritt;

Braune Farbe bedeutet, dass die Zunahme des Volumens die Fibo-Ebene von 38,2% verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum überschritten hat;

Rote Farbe bedeutet, dass die Zunahme des Volumens die Fibo-Ebene von 61,8% verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum überschritten hat;

Gelbe Farbe (rot auf dem Bild unten, damit es sichtbar so as not to blend with the background) bedeutet, dass die Zunahme des Volumens die Ebene von 100% verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen für diesen Zeitraum überschritten hat.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 19.06.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der Normalized_Volume_Oscillator Indikator