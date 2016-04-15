Cuando el mercado se encuentra en el estado próximo al flat, la mayoría de los indicadores genera una gran cantidad de señales falsas. Entre tanto, existe un modo bastante sencillo de filtrar, si no todas, pero una parte importante de estas señales. Puesto que la aparición de fuertes movimientos de tendencia en el mercado prácticamente siempre se acompaña con el aumento de volúmenes, el uso del indicador de volumen puede ser una solución eficaz para determinar el punto óptimo de entrar en el mercado.

El presente indicador del volumen normalizado construye el gráfico de los valores tick del volumen según el valor medio de volúmenes durante el período. Gracias a esta normalización del valor actual del volumen, se puede elaborar un criterio simple y claro de la posibilidad de entrar en el mercado. Pues, si la línea del gráfico se encuentra por encima del nivel 1,0, eso significa que el valor actual del volumen es más alto que la media durante el período, y por eso las señales de los indicadores con las que se tradea pueden considerarse como verdaderas.

Recomendamos usar el valor 8 para el período promedio. También se puede probar los valores de 5 a 14.

