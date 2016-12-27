请观看如何免费下载自动交易
Normalized_Volume_Oscillator - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Vadim Shumiloff
本指标是根据使用规范化的交易量的思路来开发的。
首先，规范化的交易量现在是以那段时间平均值的百分比来体现的，最终, 图表上的数据现在可以接受负值，意思是市场已经满了。
另一个有用的加强是柱形图柱的颜色依赖于规范化交易量的数值，
- 灰色表示当前的交易量比这段时间的平均交易量要少；
- 蓝色表示与这段时间的平均交易量相比略微多一些；
- 棕色表示与时段的平均交易量相比，增加超过了 38.2% 的斐波那契水平；
- 红色表示与时段的平均交易量相比，增加超过了 61.8% 的斐波那契水平；
- 黄色 (下图中是红色，是为了不和背景混淆) 意思是与时段的平均交易量相比，超过了100%的水平。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2008年6月19日发布于代码库中。
图1. Normalized_Volume_Oscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16030
