真实作者:

Vadim Shumiloff

本指标是根据使用规范化的交易量的思路来开发的。

首先，规范化的交易量现在是以那段时间平均值的百分比来体现的，最终, 图表上的数据现在可以接受负值，意思是市场已经满了。

另一个有用的加强是柱形图柱的颜色依赖于规范化交易量的数值，

灰色表示当前的交易量比这段时间的平均交易量要少；

蓝色表示与这段时间的平均交易量相比略微多一些；

棕色表示与时段的平均交易量相比，增加超过了 38.2% 的斐波那契水平；

红色表示与时段的平均交易量相比，增加超过了 61.8% 的斐波那契水平；

黄色 (下图中是红色，是为了不和背景混淆) 意思是与时段的平均交易量相比，超过了100%的水平。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2008年6月19日发布于代码库中。

图1. Normalized_Volume_Oscillator 指标