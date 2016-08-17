Mira cómo descargar robots gratis
StodivCandle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic:
- Color verde claro — Stochastic se encuentra en la zona de sobrecompra;
- Color verde — Stochastic se encuentra por encima de la línea de Señal y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color lila — Stochastic se encuentra por debajo de la línea de Señal y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color rosa — Stochastic se encuentra en la zona de sobreventa;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.11.2008.
Fig. 1. Indicador StodivCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16035
