CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StodivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
895
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
StodivCandle.mq5 (6.55 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

RickD

Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic:

  • Color verde claro — Stochastic se encuentra en la zona de sobrecompra;
  • Color verde — Stochastic se encuentra por encima de la línea de Señal y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color lila — Stochastic se encuentra por debajo de la línea de Señal y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color rosa — Stochastic se encuentra en la zona de sobreventa;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.11.2008.

Fig. 1. Indicador StodivCandle

Fig. 1. Indicador StodivCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16035

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Este indicador desarrolla la idea del uso de volúmenes normalizados (Normalized Volume).

Exp_i-CAiChannel_System_Digit Exp_i-CAiChannel_System_Digit

Sistema comercial de ruptura construido con las señales del indicador i-CAiChannel_System_Digit.

RSIdivCandle RSIdivCandle

Indicador RSIdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador RSI.

Exp_PFE Exp_PFE

Sistema comercial Exp_PFE construido con las señales del indicador PFE.