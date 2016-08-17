Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSIdivCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 931
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
RickD
Indicador RSIdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador RSI:
- Color azul — RSI se encuentra en la zona de sobrecompra;
- Color celeste — RSI se encuentra por encima del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color lila — RSI se encuentra por debajo del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color rojo — Stochastic se encuentra en la zona de sobreventa;
Fig. 1. Indicador RSIdivCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16036
StodivCandle
Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic.Normalized_Volume_Oscillator
Este indicador desarrolla la idea del uso de volúmenes normalizados (Normalized Volume).
Exp_PFE
Sistema comercial Exp_PFE construido con las señales del indicador PFE.WPRdivCandle
Indicador WPRdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador WPR.