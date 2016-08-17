CodeBaseSecciones
Indicadores

RSIdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
RSIdivCandle.mq5 (6.33 KB) ver
Autor real:

RickD

Indicador RSIdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador RSI:

  • Color azul — RSI se encuentra en la zona de sobrecompra;
  • Color celeste — RSI se encuentra por encima del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color lila — RSI se encuentra por debajo del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color rojo — Stochastic se encuentra en la zona de sobreventa;

Fig. 1. Indicador RSIdivCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16036

