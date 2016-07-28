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Normalized_Volume_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Vadim Shumiloff
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).
Во-первых, нормализованные значения объемов теперь выражены в процентах от среднего значения за период. Соответственно, данные на графике могут теперь принимать и отрицательные значения, что означает затишье на рынке.
Другим полезным нововведением является раскраска столбиков гистограммы в зависимости от величины нормализованного объема.
- Серый цвет означает, что текущий объем меньше среднего за период;
- Синий цвет означает небольшое превышение объема по сравнению со средним за период;
- Коричневый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 38,2% по сравнению со средним за период;
- Красный цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 61,8% по сравнению со средним за период;
- Жёлтый (на рисунке ниже — красный, чтобы не сливался с фоном) цвет означает, что увеличение объема преодолело уровень 100% по сравнению со средним за период.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2008.
Рис.1. Индикатор Normalized_Volume_Oscillator
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.PFE_HTF
Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика.RSIdivCandle
Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.