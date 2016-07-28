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Индикаторы

Normalized_Volume_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Реальный автор:

Vadim Shumiloff

Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).

Во-первых, нормализованные значения объемов теперь выражены в процентах от среднего значения за период. Соответственно, данные на графике могут теперь принимать и отрицательные значения, что означает затишье на рынке.

Другим полезным нововведением является раскраска столбиков гистограммы в зависимости от величины нормализованного объема.

  • Серый цвет означает, что текущий объем меньше среднего за период;
  • Синий цвет означает небольшое превышение объема по сравнению со средним за период;
  • Коричневый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 38,2% по сравнению со средним за период;
  • Красный цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 61,8% по сравнению со средним за период;
  • Жёлтый (на рисунке ниже — красный, чтобы не сливался с фоном) цвет означает, что увеличение объема преодолело уровень 100% по сравнению со средним за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2008.

Рис.1. Индикатор Normalized_Volume_Oscillator

Рис.1. Индикатор Normalized_Volume_Oscillator

Exp_i-CAiChannel_System_Digit Exp_i-CAiChannel_System_Digit

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.

PFE_HTF PFE_HTF

Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

StodivCandle StodivCandle

Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика.

RSIdivCandle RSIdivCandle

Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.