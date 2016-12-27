Alexandre

Indicador HighestLowestRange (HLR) en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa. La primera barra al entrar en las zonas de sobrecompra y sobreventa, si antes había la tendencia contraria, tiene el color más brillante.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.01.2007.





Fig. 1. Indicador HLR_Histogram