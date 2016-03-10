Реальный автор:

Alexandre

Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности. Первый бар при вхождении в зоны перекупленности и перепроданности, если до этого был обратный тренд, имеет более яркую окраску.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.

Рис.1. Индикатор HLR_Histogram