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HLR_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexandre
Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности. Первый бар при вхождении в зоны перекупленности и перепроданности, если до этого был обратный тренд, имеет более яркую окраску.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.
Рис.1. Индикатор HLR_Histogram
Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Ichimoku
Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядковHLR_Histogram_HTF
Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.