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Индикаторы

HLR_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2119
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alexandre

Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности. Первый бар при вхождении в зоны перекупленности и перепроданности, если до этого был обратный тренд, имеет более яркую окраску.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.

Рис.1. Индикатор HLR_Histogram

Рис.1. Индикатор HLR_Histogram

GMMA_HTF GMMA_HTF

Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ichimoku Ichimoku

Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.

XMA_BBx7_Cloud_Digit XMA_BBx7_Cloud_Digit

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.