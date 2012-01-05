CodeBaseРазделы
Индикаторы

HLR - индикатор для MetaTrader 5

alexjou
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4900
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

alexjou

Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%). Если же цена находится точно в середине между границами диапазона, то индикатор показывает 0.5 или 50%.

Торговые сигналы. Длинная позиция открывается, когда индикатор HLR преодолевает вверх уровень 0.8, разворот позиции на короткую происходит при пробое индикатором линии 0.2, т.е. если цена входит в верхний или нижний 20%-й диапазон, открывается позиция. При тестировании использовались указанные параметры для индикатора, основанные на системе пробоя 40-дневного диапазона.

Индикатор HLR и его применение описаны в статье: "Система на основе индикатора HighestLowestRange (HLR)".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.

Рис.1 Индикатор HLR

