HLR - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 4900
Реальный автор:
alexjou
Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%). Если же цена находится точно в середине между границами диапазона, то индикатор показывает 0.5 или 50%.
Торговые сигналы. Длинная позиция открывается, когда индикатор HLR преодолевает вверх уровень 0.8, разворот позиции на короткую происходит при пробое индикатором линии 0.2, т.е. если цена входит в верхний или нижний 20%-й диапазон, открывается позиция. При тестировании использовались указанные параметры для индикатора, основанные на системе пробоя 40-дневного диапазона.
Индикатор HLR и его применение описаны в статье: "Система на основе индикатора HighestLowestRange (HLR)".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.01.2007.
Рис.1 Индикатор HLR
Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех индикаторов Stochastic, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.DSS Bressert
DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert). Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.
Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).StopOutPrice
Скрипт рассчитывает цену, по которой может произойти Stop Out (принудительное закрытие позиции) и цену, после которой значение Free Margin станет отрицательным.