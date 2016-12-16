CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

HLR_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
727
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Alexandre

Der HighestLowestRange (HLR) Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen. Der erste Balken beim Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen hat eine hellere Farbe, wenn ihm ein gegenseitiger Trend vorausgeht.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.01.2007.

Abb.1. Der HLR_Histogram Indikator

Abb.1. Der HLR_Histogram Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15043

ColorJFatl_StDev_HTF ColorJFatl_StDev_HTF

Der ColorJFatl_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorHMA_StDev_HTF ColorHMA_StDev_HTF

Der ColorHMA_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

Der HLR_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

GMMA_HTF GMMA_HTF

Der GMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.