Echter Autor:
Alexandre
Der HighestLowestRange (HLR) Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen. Der erste Balken beim Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen hat eine hellere Farbe, wenn ihm ein gegenseitiger Trend vorausgeht.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.01.2007.
Abb.1. Der HLR_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15043
