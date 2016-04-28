代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

HLR_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
987
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Alexandre

HighestLowestRange (HLR)指标以柱形图的形式实现，并且使用颜色指示进入超买和超卖区域。在进入超买和超卖区域后，如果进而开始了相反的趋势，第一个柱就会使用较浅的颜色标记。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2007年1月25日发布在mql4.com 的代码库中。

图1. HLR_Histogram 指标

图1. HLR_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15043

ColorJFatl_StDev_HTF ColorJFatl_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJFatl_StDev 指标。

ColorHMA_StDev_HTF ColorHMA_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorHMA_StDev 指标。

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLR_Histogram 指标。

GMMA_HTF GMMA_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 GMMA 指标。