把HighestLowestRange (HLR)指标以柱形图的形式实现，并且使用颜色指示进入超买和超卖区域。在进入超买和超卖区域后，如果进而开始了相反的趋势，第一个柱就会使用较浅的颜色标记。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2007年1月25日发布在mql4.com 的代码库中。
图1. HLR_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15043
