El indicador HLR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para el funcionamiento del indicador, el indicador HLR_Histogram.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.





Fig. 1. Indicador HLR_Histogram_HTF