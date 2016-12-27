Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorJFatl_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 696
- 696
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador ColorJFatl_StDev permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador ColorJFatl_StDev.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorJFatl_StDev_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15042
