買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装されるHighestLowestRange (HLR)指標です。買わ/売られ過ぎ領域に入ると、最初のバーは逆の傾向が先行すると明るい色になります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月25日にコードベースに公開されました。

図1　HLR_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15043

