ColorHMA_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador ColorHMA_StDev permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador ColorHMA_StDev.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador ColorHMA_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15041

