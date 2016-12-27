Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Alexandre
O indicador HighestLowestRange (HLR), implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas. A primeira barra, ao entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas, tem uma cor mais brilhante se precedida por uma tendência oposta.
Originalmente, o indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 25.01.2007.
Fig.1. O indicador HLR_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15043
