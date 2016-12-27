CodeBaseSeções
HLR_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Alexandre

O indicador HighestLowestRange (HLR), implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas. A primeira barra, ao entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas, tem uma cor mais brilhante se precedida por uma tendência oposta.

Originalmente, o indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 25.01.2007.

Fig.1. O indicador HLR_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15043

