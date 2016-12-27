CodeBaseSecciones
GMMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

gmma.mq5 (10.13 KB) ver
gmma_htf.mq5 (12.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
El indicador GMMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador GMMA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador GMMA_HTF

