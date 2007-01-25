Индикатор Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и его применение описаны в статье: "Система на основе индикатора HighestLowestRange (HLR)".



Индикатор HLR представляет собой приведенный к интервалу [0...1] диапазон min/max изменения средней цены (High[j] + Low[j]) / 2.0; i+Range-1 >= j >= i; i - номер текущего бара на графике (при расчете слева направо). Строится в отдельном окне.

Индикатор Middle Point Channel (MPC) устроен по тому же принципу и служит в основном для иллюстрации торговых правил. Строится в главном окне.

Индикаторы Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и Middle Point Channel (MPC)