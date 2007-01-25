Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и Middle Point Channel (MPC) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9549
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и его применение описаны в статье: "Система на основе индикатора HighestLowestRange (HLR)".
Индикатор HLR представляет собой приведенный к интервалу [0...1] диапазон min/max изменения средней цены (High[j] + Low[j]) / 2.0; i+Range-1 >= j >= i; i - номер текущего бара на графике (при расчете слева направо). Строится в отдельном окне.
Индикатор Middle Point Channel (MPC) устроен по тому же принципу и служит в основном для иллюстрации торговых правил. Строится в главном окне.
Индикаторы Hi-Lo Range Oscillator (HLR) и Middle Point Channel (MPC)
Chande Momentum Oscillator
Индикатор Chande Momentum Oscillator.Collaps(он же Starter)
Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI.