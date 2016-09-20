図は、強さと弱さのレベルを構築するための3つのバリアントを示します。最初のサブウインドウには買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、2番目が標準偏差のチャネル、3番目がハイ/ローチャネルです。

この指標は、4種類の移動平均（MA_Mode: SMA、EMA、Wilder、LWMA）を使用した2つの追加的な平滑化を持っています。

PreSmoothパラメータとの価格の予備的な平滑化。

Smoothパラメータを使用して計算されるBullsと Bearsのメイン。

BullsとBears線の曲がりを定義するにはSignalとMA_Modeパラメータで制御されたシグナルラインが使われます。この指標はまた、高い時間枠のために線を描くための、組み込みのアルゴリズムを使用しています。