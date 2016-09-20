コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AbsoluteStrength - MetaTrader 5のためのインディケータ

図は、強さと弱さのレベルを構築するための3つのバリアントを示します。最初のサブウインドウには買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、2番目が標準偏差のチャネル、3番目がハイ/ローチャネルです。

この指標は、4種類の移動平均（MA_Mode: SMA、EMA、Wilder、LWMA）を使用した2つの追加的な平滑化を持っています。

  • PreSmoothパラメータとの価格の予備的な平滑化。
  • Smoothパラメータを使用して計算されるBullsと Bearsのメイン。

BullsとBears線の曲がりを定義するにはSignalとMA_Modeパラメータで制御されたシグナルラインが使われます。この指標はまた、高い時間枠のために線を描くための、組み込みのアルゴリズムを使用しています。

LSMA LSMA

典型的な移動平均

Phoenix5 Phoenix5

Phoenix5は、伝統的にピンクと青点の集合で表される外国為替のシグナル指標です。

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

単一のウィンドウ内の3つのシグナル指標のシステム

PFE2 PFE2

色ヒストグラムの形で行われる平滑オシレータ。