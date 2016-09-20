無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AbsoluteStrength - MetaTrader 5のためのインディケータ
図は、強さと弱さのレベルを構築するための3つのバリアントを示します。最初のサブウインドウには買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、2番目が標準偏差のチャネル、3番目がハイ/ローチャネルです。
この指標は、4種類の移動平均（MA_Mode: SMA、EMA、Wilder、LWMA）を使用した2つの追加的な平滑化を持っています。
- PreSmoothパラメータとの価格の予備的な平滑化。
- Smoothパラメータを使用して計算されるBullsと Bearsのメイン。
BullsとBears線の曲がりを定義するにはSignalとMA_Modeパラメータで制御されたシグナルラインが使われます。この指標はまた、高い時間枠のために線を描くための、組み込みのアルゴリズムを使用しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1500
