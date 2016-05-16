Dieser Indikator kann als eine Alternative zu den bekannten RSI, Stochastic und DMI betrachtet werden bezüglich der Kalkulationsmethoden basieren auf der Stärke von Käufer und Verkäufer. Im Gegensatz zu den aufgezählten Indikatoren, erfolgt die Berechnung in Points, nicht in Prozentsätzen. Es gibt die Möglichkeit für eine genauere Stärke des Marktes und vermeidet die Nachteile des Stochastikindikators bei einem starken Trend.

In der vorliegenden Version des Indikators gibt es die Möglichkeit, Zonen für Stärke (Strength Level) und Schwäche (Weakness Level) in drei Arten zu erstellen:

Die Überkauft-/Überverkauft-Zonen (OverBought/OverSold), wie RSI und Stochastik, bestimmt durch die Parameter StrengthLevel und WeaknessLevel (zum Beispiel 70 und 30). Einem Kanal der Standardabweichungen bestimmt durch die Parameter LookBackPeriod, UpperMultiplier und LowerMultiplier für die obere und untere Grenze des Kanals.

Einem High/Low Kanal, bestimmt durch die Parameter LookBackPeriod, StrengthLevel und SchwächeLevel.

Die Abbildung zeigt 3 Varianten der Stärke und Schwäche Zonen. Im ersten Fenster sind die Überkauften/Überverkauften Zonen, im zweiten der Kanal der Standardabweichungen und im dritte der High/Low Kanal.

Der Indikator hat zwei zusätzliche Glättungen mit vier Typen gleitender Durchschnitte (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder и LWMA):

erste Glättung der Preise bestimmt durch den Parameter PreSmooth.

die wesentliche Glättung der Bulls und Bears bestimmt durch den Parameter Smooth.

Für die Wendepunkte der Linien von Bulls und Bears werden Signallinien verwendet, die durch den Parameter MA_Mode geregelt werden. Der Indikator verfügt auch über einen Algorithmus, um Linien höherer Zeitrahmen zu zeichnen.