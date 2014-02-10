该指标可以当作著名 RSI, 随机摆动 和 DMI 指标的替代, 因为他们的计算方法都是基于多空强度。尽管所列举的指标, 执行计算时以点为单位, 而不是一个百分比。它提供了更细粒度的市场强度, 并避免了随机摆动指标在强趋势中延误的明显不足。

在指标的给定版本有可以采用三种方式来构建强度水平(强度等级)和弱点(弱点级):

超买/超卖级别(超买/超卖), 如同相对强弱指数及随机指标, 由参数 StrengthLevel 和 WeaknessLevel 调控 (例如, 70 和 30)。 标准方差通道由 LookBackPeriod 参数调控, 以及通道的上 (UpperMultiplier) 和下 (LowerMultiplier) 边界系数。

按照价格通道原理绘制高/低通道, LookBackPeriod, StrengthLevel 和 WeaknessLevel 参数调控。

插图示意构建强弱级别的 3 个变种。在第一个子窗口是超买/超卖级别, 在第二个中是标准方差通道, 第三个是高/低通道。

该指标有两个附加的平滑使用四类均线 (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder 和 LWMA):

价格的初步平滑依 PreSmooth 参数

多空计算的主要 Smooth 参数。

定义多空线的拐点, 信号线由 Signal 和 MA_Mode 参数调控。指标也使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。