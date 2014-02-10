请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AbsoluteStrength - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2437
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标可以当作著名 RSI, 随机摆动 和 DMI 指标的替代, 因为他们的计算方法都是基于多空强度。尽管所列举的指标, 执行计算时以点为单位, 而不是一个百分比。它提供了更细粒度的市场强度, 并避免了随机摆动指标在强趋势中延误的明显不足。
在指标的给定版本有可以采用三种方式来构建强度水平(强度等级)和弱点(弱点级):
- 超买/超卖级别(超买/超卖), 如同相对强弱指数及随机指标, 由参数 StrengthLevel 和 WeaknessLevel 调控 (例如, 70 和 30)。
- 标准方差通道由 LookBackPeriod 参数调控, 以及通道的上 (UpperMultiplier) 和下 (LowerMultiplier) 边界系数。
- 按照价格通道原理绘制高/低通道, LookBackPeriod, StrengthLevel 和 WeaknessLevel 参数调控。
插图示意构建强弱级别的 3 个变种。在第一个子窗口是超买/超卖级别, 在第二个中是标准方差通道, 第三个是高/低通道。
该指标有两个附加的平滑使用四类均线 (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder 和 LWMA):
- 价格的初步平滑依 PreSmooth 参数
- 多空计算的主要 Smooth 参数。
定义多空线的拐点, 信号线由 Signal 和 MA_Mode 参数调控。指标也使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1500
Volty 通道停止
该指标考虑市场的波动江恩 高-低 激活 SSL
一款简单的趋势指标。
i-DRProjections_v1
该指标预测日线的价格范围趋势测量函数
定义趋势强度的函数