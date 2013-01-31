CodeBaseРазделы
AbsoluteStrength - индикатор для MetaTrader 5

Данный индикатор можно рассматривать как альтернативу хорошо известным RSI, Stochastic и DMI, поскольку в основу расчета заложены их методы расчета сил Покупателей и Продавцов. В отличие от перечисленных индикаторов расчет ведется в пунктах, а не в процентах. Это дает возможность более тонко оценить рыночные силы и избежать таких существенных недостатков как залипание при сильном тренде для Стохастика.

В приведенной версии индикатора существует возможность построения уровней Силы (Strength Level) и Слабости (Weakness Level) тремя способами:

  1. Уровни Перекупленности/Перепроданности (OverBought/OverSold), как в RSI и Stochastic, регулируются параметрами StrengthLevel и Weakness Level (например, 70 и 30).
  2. Канал стандартных отклонений, регулируется параметрами LookBackPeriod и коэффициентами для верхней (UpperMultiplier) и нижней (LowerMultiplier) границы канала.
  3. High/Low Channel построенный по принципу ценового канала, регулируется параметрами LookBackPeriod, StrengthLevel и Weakness Level.

На рисунке показаны 3 варианта построения уровней Силы и Слабости: в первом подокне - уровни Перекупленности/Перепроданности, во втором - канал стандартных отклонений и в третьем - High/Low Channel.

В индикаторе имеются два дополнительных сглаживания с помощь четырех типов средних (MA_Mode: SMA, EMA, Wilder и LWMA):

  • предварительное сглаживание цен с параметром PreSmooth.
  • основное по рассчитанным Bulls и Bears с параметр Smooth.

Для определения точек перегиба линий Bulls и Bears применяются сигнальные линии, которые регулируются параметрами Signal и MA_Mode. В индикаторе также применен встроенный алгоритм построения линий для высших таймфреймов.    

