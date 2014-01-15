Sistema de comercio utilizando el indicador AsimmetricStochNR. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra si hay un cruce del estocástico y su línea de señal.

Coloca el fichero compilado AsimmetricStochNR.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas