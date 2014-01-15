Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LSMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1248
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
mandor.
Una Media Móvil típica a la que se pueden aplicar todos los métodos del análisis técnico, aplicables a la Media Móvil Simple. La ventaja de este indicador en comparación con la Media Móvil clásica probablemente solo se pueda apreciar cuando se utiliza en un Asesor Experto.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.
Fig.1 Indicador LSMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1499
Sistema de tres indicadores de señales en una ventanaGann Hi-Lo Activator SSL
Un simple indicador de tendencia.
Phoenix5 es un indicador de señales de Forex que tradicionalmente se visualiza como un conjunto de puntos rosas y azulesAbsoluteStrength
El oscilador muestra los puntos fuertes de los compradores (Toros) y de los vendedores (Osos) por separado.