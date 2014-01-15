CodeBaseSecciones
LSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1248
(23)
Autor real:

mandor.

Una Media Móvil típica a la que se pueden aplicar todos los métodos del análisis técnico, aplicables a la Media Móvil Simple. La ventaja de este indicador en comparación con la Media Móvil clásica probablemente solo se pueda apreciar cuando se utiliza en un Asesor Experto.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.

Fig.1 Indicador LSMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1499

