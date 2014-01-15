Autor real:

mandor.

Una Media Móvil típica a la que se pueden aplicar todos los métodos del análisis técnico, aplicables a la Media Móvil Simple. La ventaja de este indicador en comparación con la Media Móvil clásica probablemente solo se pueda apreciar cuando se utiliza en un Asesor Experto.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.

Fig.1 Indicador LSMA