Autor real:

fryk@tlen.pl

Phoenix5 es un indicador de señales de Forex que tradicionalmente se visualiza como un conjunto de puntos rosas y azules. El indicador forma sus valores sobre la base de todo un grupo de indicadores técnicos.

Un punto rosa es una señal de venta, un punto azul es una señal de compra. Se debe tener en cuenta que pueden aparecer varios puntos individuales consecutivos, en ese caso puede incrementar la posición o como reabrirla si nuestra estrategia tiene objetivos pequeños. Para los pares de divisas más habituales es posible utilizar conjuntos de parámetros personalizados, que han sido previamente seleccionados para cada par, mediante el parámetro de entrada del indicador iPrefSettings.

Es difícil entender que guiaba al autor cuando escribió el código de este indicador, pero es más lógico invertir las señales del indicador. Por si alguien está interesado, he implementado esta modificación en el indicador ContrPhoenix5!

Fig.1 Indicador Phoenix5