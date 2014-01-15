CodeBaseSecciones
Indicadores

ant-GUBreakout - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Visualizaciones:
1463
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
Es un indicador muy popular en Internet, el autor es desconocido.

El indicador ant-GUBreakout dibuja una marca de color en el gráfico destacando el intervalo de tiempo estableciendo las líneas del máximo y mínimo del precio en ese intervalo de tiempo

Un rasgo distintivo de esta realización del indicador es el uso de los buffers del indicador en lugar de los objetos de la gráfica para mostrar el cuadro de tiempo.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1493

