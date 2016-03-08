Autor real:

fxborg

Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del incidor CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.

La línea se crea como resultado del "estiramiento de la cuerda" entre el precio ascendente y descendente.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.

Fig. 1. Indicador CCI_On_StepChannel