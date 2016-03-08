CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI_On_StepChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1137
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
cci_on_stepchannel.mq5 (12.37 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

fxborg

Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del incidor CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.

La línea se crea como resultado del "estiramiento de la cuerda" entre el precio ascendente y descendente.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.

Fig. 1. Indicador CCI_On_StepChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14734

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas. Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente.

XEnvelopes_HTF XEnvelopes_HTF

Indicador XEnvelopes con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.