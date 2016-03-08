Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCI_On_StepChannel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del incidor CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.
La línea se crea como resultado del "estiramiento de la cuerda" entre el precio ascendente y descendente.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.
Fig. 1. Indicador CCI_On_StepChannel
Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Volatility_Step_Channel
El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas. Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente.XEnvelopes_HTF
Indicador XEnvelopes con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.